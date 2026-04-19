Domenica alle 23:30 si disputa la partita tra Palmeiras e Atletico-PR, valida per la dodicesima giornata del campionato brasiliano. Si tratta del nono risultato utile consecutivo per la squadra di casa. La partita verrà trasmessa in televisione e le formazioni probabili sono state comunicate dalle fonti ufficiali.

Palmeiras-Atletico-PR è una partita della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Ventisei punti in classifica dopo undici giornate, primo posto con sei punti di vantaggio rispetto al Flamengo secondo che ha comunque una gara in meno. Miglior attacco del campionato, miglior difesa, e otto risultati utili di fila (con sei vittorie). Questo è il cammino fino ad oggi del Palmeiras, una squadra che può dire la propria in questo campionato e che non vuole lasciare nulla al caso dopo le delusioni degli anni scorsi. Contro l’Atletico-PR, che ha fatto diciannove punti in questa stagione, i biancoverdi di casa non dovrebbero avere chissà quali problemi.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Palmeiras-Atletico-PR: nono utile di fila

Notizie correlate

Pronostico Levante-Atletico Madrid: settimo utile di filaLevante-Atletico Madrid è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico I tifosi del...

Nono risultato utile di fila. Il Terni Fc è scatenato. Tris al PierantonioTERNI FC 3 PIERANTONIO 0 TERNI FC (4-2-3-1): Cunzi, Barrow, Domiziani (19’ st Betti), Ponti, Mattia, Gaggiotti (39’ st Rocci), Pucci (30’ st...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Palmeiras vs Athletico PR Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie A 19-04-2026; Palmeiras - Clube Athletico Paranaense | pronostico & migliori quote | 19.04.2026; Pronostico Palmeiras - Atletico Paranense - Quote & Statistiche - 19 aprile 2026, Brasileirão, Brasile; Palmeiras - Clube Athletico Paranaense Pronostico e confronto quote 19.04.2026.

Pronostico Palmeiras-Atletico-PR: nono utile di filaPalmeiras-Atletico-PR è una partita della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Ventisei punti in classifica dopo undici giornate, ... ilveggente.it