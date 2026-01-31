Pronostico Levante-Atletico Madrid | settimo utile di fila

Il match tra Levante e Atletico Madrid si giocherà sabato nella ventiduesima giornata di Liga. I tifosi del Levante sono già in fermento, sperando in un risultato positivo davanti al loro pubblico. La squadra di casa cerca di trovare continuità, mentre l’Atletico punta a confermarsi in cima alla classifica. La partita promette emozioni e spettacolo, con i giocatori pronti a scendere in campo per portare a casa i tre punti.

Levante-Atletico Madrid è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico I tifosi del Levante in casa si divertono. In tutta la stagione, ogni partita, ha regalato almeno due gol. Cioè, si divertono. Lo fanno ogni tanto, quando la propria squadra vince. E diciamo che nel pomeriggio di sabato questo non dovrebbe succedere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Negli ultimi sei incroci, inoltre, in questo campo, l’Atletico Madrid – che deve rifarsi dalla clamorosa sconfitta in Champions League contro il Bodo – non ha mai perso: 3 vittorie e 3 pareggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

