Nono risultato utile di fila Il Terni Fc è scatenato Tris al Pierantonio

Il Terni FC ha ottenuto la sua nona vittoria consecutiva battendo il Pierantonio con un punteggio di 3-0. La partita si è disputata con i padroni di casa che hanno schierato un modulo 4-2-3-1, con Cunzi tra i pali e un attacco guidato da Giacomelli e Principi. Durante il match sono stati effettuati alcuni cambi, tra cui Betti, Rocci e Bagnato.

TERNI FC 3 PIERANTONIO 0 TERNI FC (4-2-3-1): Cunzi, Barrow, Domiziani (19’ st Betti), Ponti, Mattia, Gaggiotti (39’ st Rocci), Pucci (30’ st Bagnato), Bruschi (34’ st Mengoni), Bertaina, Giacomelli (19’ st Flavioni), Principi. A disp. Catalani, Spunticcia, Adelfio, Tramontano. All. Romano Tozzi Borsoi PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini, Patrignani (20’ st Francioni), Allegrucci, Gaggioli, Petrara, Pettinelli, Salis (34’ st Cenci), Rondoni (20’ st Laassiri), Buzzi (25’ st Carrello), Simeone (25’ st Priorelli), Romani. A disp. Sirci, Monacchia, Ismailji. All. Giacomo Bruni Arbitro: Traversini di Gubbio (Assistenti Palombi e Anelli di Terni) Marcatori: 14’ st Ponti, 17’ st Bertaina, 29’ st Principi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nono risultato utile di fila. Il Terni Fc è scatenato. Tris al Pierantonio Terzo risultato utile di fila per Sottil: "Davanti potevamo fare meglio"EMPOLI Terzo risultato utile consecutivo, strappato comunque su un campo mai semplice, però negli occhi di Andrea Sottil si legge un po’ di delusione. Leggi anche: Cerignola da applausi, l'Audace stoppa anche il Catania: è il sesto risultato utile di fila