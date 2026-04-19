Pronostico Padova-Reggiana | il colpo del ko

Nella trentacinquesima giornata di Serie B, si sfidano Padova e Reggiana. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Il Padova arriva da una vittoria contro l’Empoli, un risultato che ha rafforzato le sue possibilità di evitare la retrocessione. La Reggiana, invece, cerca punti importanti in una fase decisiva del campionato. Le formazioni ufficiali sono state rese note nelle ultime ore.

Padova-Reggiana è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Per il Padova la vittoria della scorsa settimana contro l’Empoli è stata fondamentale per la corsa alla salvezza. Tre punti pesantissimi per i padroni di casa dopo un filotto di quattro sconfitte di fila che avevano messo una paura enorme. E adesso arriva subitamente la possibilità di prendersi un’altra vittoria che avrebbe un profumo buonissimo di salvezza. (Profilo Instagram Padova) – Ilveggente.it Anche la Reggiana, dopo sei gare senza vittorie, nello scorso fine settimana aveva trovato una bella vittoria.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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