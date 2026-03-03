Pronostico Reggiana-Sudtirol | nessun ko dopo il cambio in panchina

La partita tra Reggiana e Sudtirol si svolge martedì alle 20:00, nella ventottesima giornata di Serie B. La squadra di casa non ha subito sconfitte dopo il cambio in panchina, mentre il Sudtirol punta a mantenere il suo rendimento. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre a informazioni su diretta tv e streaming.

Reggiana-Sudtirol è una partita della ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il cambio in panchina ha fatto bene alla Reggiana. Da quando Lorenzo Rubinacci ha preso il posto dell’esonerato Dionigi i granata sembrano aver ritrovato solidità e fiducia. Con l’ex vice di Alessandro Nesta al timone sono imbattuti ed hanno subito appena due gol in 4 partite: sabato scorso hanno fatto registrare il secondo clean sheet della nuova gestione, aggiudicandosi un importantissimo scontro diretto in casa dello Spezia, castigato da una rete di Novakovich (0-2). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Sono al momento pochissimi i tifosi che hanno aderito a questa iniziativa di poter acquistare il biglietto contro il Sudtirol (martedì 3 marzo) ricevendo in omaggio il tagliando per la sfida col Monza (martedì 17 marzo).