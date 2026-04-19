La partita tra Flamengo e Bahia si disputerà lunedì alle 00:30, nella dodicesima giornata del campionato brasiliano di calcio. L'incontro sarà trasmesso in televisione e le formazioni probabili sono state annunciate. La distanza in classifica tra le due squadre rimane invariata dopo le precedenti partite di campionato.

Flamengo-Bahia è una partita della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Quattro vittorie di fila in tutte le manifestazioni ci permettono di dire che il Flamengo è tornato quello dello scorso anno, la squadra che ha vinto tutto quello che era possibile fare. La rincorsa al Palmeiras, insomma, è iniziata, anche se per un’altra settimana (qui il pronostico dell’altra partita) la distanza dovrebbe rimanere invariata. Sì, una vittoria a testa. Anche il Flamengo, contro il Bahia, di problemi non ne dovrebbe avere. Oltre il momento che vi abbiamo già raccontato, la formazione ospite (a pari punti in classifica, in maniera pure abbastanza incredibile) fuori casa balbetta.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Flamengo-Bahia: la distanza resta invariata

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