Una passerella ferroviaria tra Cormano e Cusano Milanino rimane chiusa, senza che siano stati ottenuti riscontri ai solleciti del Comune di Cormano rivolti all’amministrazione di Cusano Milanino. La situazione, quindi, non ha subito variazioni rispetto ai giorni scorsi. Nessuna comunicazione ufficiale o aggiornamento è ancora stato fornito riguardo alla riapertura o a eventuali interventi in corso.

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© Ilnotiziario.net - Passerella ferroviaria tra Cormano e Cusano: “la situazione resta invariata”

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