Questa sera alle 23 si gioca Bahia-Fluminense, partita valida per la seconda giornata del Brasileirao. Entrambe le squadre arrivano in ottima forma, con diversi giocatori in salute e pronti a dare il massimo. Gli appassionati seguono con attenzione per scoprire chi avrà la meglio in questa sfida che promette spettacolo.

Bahia-Fluminense è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico. Uno stato di salute clamoroso per queste due squadre. Il Bahia arriva da un filotto di sette vittorie di fila, mentre il Palmeiras ne ha piazzate quattro consecutive. Evidente che tutto in questi due club stia andando per il verso giusto. Ed è evidente che, da due squadre che vivono questa forma, ci aspettiamo uno spettacolo assicurato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Molto differente, tra le altre cose, di quello che è successo nel corso di quattro degli ultimi cinque scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bahia-Fluminense: stato di salute clamoroso

