La partita tra Empoli e Entella si svolge alla trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. La gara si gioca allo stadio Castellani, con le due squadre separate da un punto in classifica. La sfida viene trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le formazioni scelte dai rispettivi allenatori sono state ufficializzate, e il risultato potrebbe avere un impatto decisivo sulla corsa alla salvezza.

Empoli-Entella è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Divise da un solo punto in classifica, Empoli ed Entella si giocano in questa partita una grossa fetta di salvezza. Ma è evidente che i toscani di casa siano decisamente favoriti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non solo per la qualità, in sé, della rosa. Ma anche perché il Castellani nell’ultimo periodo è stato un fattore per l’Empoli. Quando c’è stato il bisogno del pubblico per mantenere la categoria (purtroppo dopo la retrocessione per loro è stata un’annata sfortunata), questo ha risposto presente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Empoli-Entella: il Castellani è un fattore

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