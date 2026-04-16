Pronostico e quote Flavio Cobolli – Vit Kopriva Monaco 17-04-2026 ore 11 | 00

Alle 11 di mercoledì 17 aprile, sul campo centrale di un torneo in Baviera, si terrà l’incontro tra Flavio Cobolli e Vit Kopriva. La partita apre una giornata ricca di incontri di alto livello, con successivi match tra altri noti giocatori. Il programma prevede anche incontri tra Zverev e Cerundolo, e tra Fonseca e Shelton. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati che vogliono scommettere sull’esito del match.

Flavio Cobolli e Vit Kopriva apriranno un programma eccellente sul campo centrale del torneo bavarese che prevede, a seguire, anche Zverev – Cerundolo e Fonseca – Shelton. L’italiano si è qualificato ai quarti di finale a Monaco con una vittoria schiacciante su Zizou Bergs con il punteggio di 6-2 6-3, mentre il ceco ha sorpreso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Vit Kopriva, Monaco 17-04-2026 ore 11:00 Notizie correlate Pronostico e quote Vit Kopriva – Luciano Darderi, Monaco 15-04-2026Vit Kopriva e Luciano Darderi chiuderanno il programma sul centrale dunque presumibilmente non prima del tardo pomeriggio. Pronostico e quote Flavio Cobolli – Francis Tiafoe, Finale Acapulco 01-03-2026 ore 04:00Flavio Cobolli e Francis Tiafoe si giocheranno il titolo dell’Abierto Mexicano de Tenis a partire dalla notte italiana tra sabato e domenica. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostici tennis oggi 15/4/2026: quote Atp Monaco; Pronostici tennis oggi 8/4/2026: quote Atp Monte Carlo; Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Blockx, Monte Carlo 08-04-2026; Pronostico Flavio Cobolli - Zizou Bergs - ATP Monaco Open. Flavio Cobolli: Con Sinner in Italia anche raggiungere i quarti in uno Slam sembra la normalitàFlavio Cobolli è uno degli alfieri del tennis italiano. Questa settimana è in campo nell'ATP 250 Monaco di Baviera. La stagione sulla terra rossa potrebbe aiutarlo ad avvicinarsi in modo cospicuo alla ... fanpage.it ATP Monaco di Baviera, Cobolli: Oggi un quarto di finale Slam è ritenuto la normalitàTennis - Interviste, Italiani | Dalla Baviera il racconto di un giocatore ormai affermato: tra Davis Cup, aspettative e il peso (dolce) di un movimento che non smette di vincere ... ubitennis.com “MI VENGONO ANCORA I BRIVIDI” E a noi con lui… così Flavio Cobolli impegnato nell’ATP 500 di Monaco di Baviera ha ricordato la vittoria in Coppa Davis Una settimana fantastica che ha permesso al tennis italiano di entrare nella leggenda, vincen facebook Dopo #Musetti anche Flavio #Cobolli si esprime sull'effetto #Sinner (a Eurosport Germania) "Ho letto l'intervista in cui Lorenzo diceva che questo ci toglie un po' di pressione perché, con Jannik, abbiamo qualcuno che vince un torneo quasi ogni settimana. È v x.com