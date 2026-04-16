Pronostico e quote Flavio Cobolli – Vit Kopriva Monaco 17-04-2026 ore 11 | 00

Da infobetting.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11 di mercoledì 17 aprile, sul campo centrale di un torneo in Baviera, si terrà l’incontro tra Flavio Cobolli e Vit Kopriva. La partita apre una giornata ricca di incontri di alto livello, con successivi match tra altri noti giocatori. Il programma prevede anche incontri tra Zverev e Cerundolo, e tra Fonseca e Shelton. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati che vogliono scommettere sull’esito del match.

Flavio Cobolli e Vit Kopriva apriranno un programma eccellente sul campo centrale del torneo bavarese che prevede, a seguire, anche Zverev – Cerundolo e Fonseca – Shelton. L’italiano si è qualificato ai quarti di finale a Monaco con una vittoria schiacciante su Zizou Bergs con il punteggio di 6-2 6-3, mentre il ceco ha sorpreso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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