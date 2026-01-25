Nella giornata di calcio regionale, la capolista Valsanterno ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Valsetta Lagaro. Intanto, al 'Romagnoli', il derby tra il Faro e il Granamica si presenta come un incontro decisivo nella corsa alla vetta del girone C di Promozione. Questi risultati potrebbero segnare una svolta nella classifica e influenzare gli sviluppi della stagione.

Potrebbe essere giunta a una definitiva svolta la lotta per la vittoria finale del girone C di Promozione. Nell’anticipo di ieri, la capolista Valsanterno ha espugnato con un netto 3-1 il terreno di gioco della seconda forza del campionato Valsetta Lagaro, con i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice – diventati nove – che, nonostante le tante partite ancora da giocare, appaiono ormai essere incolmabili. Alle 14,30 di oggi sarà completata questa quarta giornata di ritorno. La Centese cercherà di battere tra le mura amiche il Masi Torello Voghiera per superare lo stesso Valsetta mentre la quarta della classe Casumaro è attesa dalla sfida tutt’altro che semplice contro il Bentivoglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

PROMOZIONE, la capolista valsanterno espugna 1-3 il campo del Valsetta Lagaro. Il Faro contro il Granamica: al 'Romagnoli' un derby tutto bolognese

Promozione: LE GARE CHE ERANO STATE RINVIATE PER NEVE. La capolista Valsanterno batte il Faro e vola via. Msp, 3-0 nel derby con il Granamica e quinto postoMercoledì sera si è disputato il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, rinviato per neve.

PROMOZione. Impresa Granamica contro il Casumaro. La Valsanterno rallentaLa seconda giornata del campionato di Promozione ha portato risultati inaspettati, con l’Impresa Granamica che si conferma protagonista contro il Casumaro.

