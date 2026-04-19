promozione giornata di sfide da brividi caldi

A tre turni dalla fine del campionato di Promozione, si avvicina un momento decisivo con due derby in programma oggi alle 15. Questi incontri potrebbero influenzare significativamente la classifica e i risultati delle quattro squadre provenienti dalla provincia di Spezia. La giornata promette sfide intense e imprevedibili, con le formazioni impegnate a ottenere punti fondamentali per la corsa alla promozione o la salvezza.

A tre turni dal termine il 28° appuntamento del campionato di Promozione assume ancor di più un sapore speciale con due derby che oggi alle 15 potranno probabilmente disegnare i destini di almeno quattro delle protagoniste spezzine. La sfida, in programma al "Camaiora", tra il Magra Azzurri e l’Intercomunale Beverino rappresenterà un bivio importante per le due formazioni. "Sappiamo bene che quella che ci aspetta sarà una partita fondamentale per il nostro futuro. Non ci giochiamo solo tre punti – afferma il tecnico dei santostefanesi Alessandro Natale – ma la possibilità concreta di raggiungere la salvezza diretta ed evitare i play-out. Dovremo mettere in campo concentrazione, carattere e spirito di squadra.🔗 Leggi su Lanazione.it

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