In una giornata caratterizzata da grande intensità, un calciatore ha condiviso le proprie emozioni dopo aver esordito con la maglia biancorossa in una partita disputata sul campo di Ascoli. L’atleta ha descritto l’esperienza come un momento da brividi, ricordando di aver sempre seguito con affetto le partite dalla tribuna prima di scendere in campo.

"È stata un’emozione unica e un momento da brividi calcare in biancorosso il campo di Ascoli che ho sempre vissuto dagli spalti". Francesco Donzelli, giocatore della Maceratese del 2008, ricorderà il debutto in D i maglia biancorossa nel match disputato a casa dell’Atletico Ascoli. "Purtroppo – aggiunge – non potuto godermi appieno il momento perché non abbiamo raggiunto il risultato sperato". La Maceratese è stata sconfitta 2-0 dalla formazione di casa. In estate il ragazzo ha scelto di tornare nella Maceratese, la squadra dove è nato e dove ha giocato nelle giovanili e poi è passato nel vivaio dell’Ascoli. "È un qualcosa di speciale – ha detto il ragazzo all’ufficio stampa della Maceratese – indossare la maglia della squadra della mia città, è motivo di grande orgoglio e responsabilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La giornata speciale di Donzelli: "Maceratese, un esordio da brividi"

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