Nella scorsa settimana, un agente incaricato di applicare le norme sul divieto di alcolici ha svolto diverse operazioni che hanno portato a sequestri di beni, perquisizioni e distruzione di materiale librario. Gli episodi si sono susseguiti in vari momenti, coinvolgendo diverse aree e generando reazioni contrastanti tra le persone coinvolte. La serie di interventi ha costituito un quadro di azioni che hanno creato scompiglio tra le comunità interessate.

Un agente incaricato di far rispettare le norme sul divieto di alcolici ha riportato una serie di episodi lungo l’intera settimana, che spaziano da perquisizioni contestate a sequestri di beni e distruzione di materiale librario. La gestione della legalità in materia di proibizionismo sta evidenziando tensioni profonde tra l’applicazione del codice e la realtà sociale dei cittadini coinvolti. Il lunedì ha l’intervento delle forze dell’ordine su una donna in possesso di una valigia. Durante il controllo, la donna ha manifestato dissenso invocando i propri diritti civili, finendo per ammettere, dopo uno scontro fisico con l’agente, di aver consumato vino sette anni prima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Proibizionismo: tra sequestri e lacrime, il caos di una settimana

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