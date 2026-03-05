Il tram andava fortissimo poi è stato il caos | il racconto tra le lacrime di Flores compagna di Ferdinando Favia

Una donna ha raccontato in lacrime che il tram su cui si trovava con il suo compagno, Ferdinando Favia, andava a tutta velocità, generando paura tra i passeggeri. Secondo la testimonianza, tutto è iniziato quando si sono seduti, e il mezzo ha cominciato a muoversi con un ritmo molto sostenuto. A un certo punto, la situazione è degenerata nel caos.

Milano – "Dal momento in cui ci siamo seduti" abbiamo notato che il tram "andava a una velocità fortissima, è tremendo, ma io dico, perché un tram deve correre cosi'?". Questo il racconto di Flores Calderon, la compagna di Ferdinando Favia, l'uomo che è morto nell 'incidente del tram 9 a Milano, nel pomeriggio di venerdì. La donna è stata ascoltata oggi dalla polizia locale, nella sede del reparto radiomobile di via Custodi, ed è assistita dall'avvocato Stefano Benvenuto. "Abbiamo visto che tutti andavano di là, di qua” La coppia, a quanto si apprende, era salita sul tram in via Filzi dove si trova il consolato generale del Perù. Calderon ha ricordato tra le lacrime che "abbiamo visto che tutti andavano di là, di qua, e meno male che Rudy (Favia ndr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

