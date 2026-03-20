Lo streamer Cakez77 in lacrime | il suo gioco Tangy TD incassa 250.000$ in una settimana

Lo streamer e sviluppatore indipendente Cakez77 ha condiviso di aver guadagnato 250.000 dollari in una settimana grazie al suo videogioco Tangy TD. Nei giorni scorsi, Cakez77 si è mostrato visibilmente emozionato, raccontando l’andamento delle vendite del titolo su Steam. Il gioco ha attirato una grande attenzione tra gli utenti della piattaforma e ha generato un notevole successo commerciale in breve tempo.

Il videogioco Tangy TD è il caso dell’anno su Steam. Lo streamer e sviluppatore indipendente Cakez77 è passato da un incasso di 30.000 dollari in un solo giorno a 250.000 dollari in una settimana. In una commovente diretta streaming insieme alla compagna, l’autore ha scoperto i numeri del successo record, scoppiando in lacrime davanti alla sua community. Dal lavoro solitario al successo virale. Tangy TD è un tower defense a tema fantasy dove il giocatore controlla una strega impegnata a costruire difese contro ondate di nemici. Il progetto del videogioco è frutto di un lavoro solitario durato circa quattro anni. Pubblicato ufficialmente il 9 marzo 2026, il titolo ha superato ogni aspettativa già nelle prime 30 ore, generando oltre 30 mila dollari. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Dirette su YouTube per promuovere siti di scommesse illegali: il giro di affari degli streamer del gioco d’azzardo Leggi anche: “Sono furiosa”: parte per una settimana di vacanza e affida il suo gatto e il suo coniglio alla sua migliore amica, al ritorno fa una scoperta choc