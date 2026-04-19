Programmatica regionale dem | welfare casa lavoro e giovani per sfidare il centrodestra

Nella giornata di sabato 18 aprile 2026, si è tenuta presso l'hotel Executive di Udine la sessione dei tavoli tematici della conferenza programmatica del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia. L'incontro ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti del partito, che hanno discusso di proposte legate a welfare, casa, lavoro e giovani, con l'obiettivo di proporre un'alternativa al centrodestra.

Si è svolta a Udine, all’hotel Executive, nella giornata di ieri, sabato 18 aprile 2026, la sessione dei tavoli tematici della conferenza programmatica del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia. Un momento di confronto che ha coinvolto amministratori, esperti e iscritti sui principali.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Welfare aziendale: 67% giovani lo vuole, ecco come cambiare il lavoroWelfare aziendale: il summit che ridefinisce il futuro del lavoro L’Auditorium di viale Sarca 223 a Milano si prepara a ospitare un evento che... Lavoro e Welfare di qualità: le priorità della Uil in vista del congresso regionaleAl Park Hotel, alla presenza del segretario generale Uil Emilia Romagna, Marcello Borghetti, sono state elette le delegate e i delegati che... Una raccolta di contenuti Si parla di: Pd Fvg: conclusa la conferenza programmatica. Sette tavoli per sfidare sui contenuti il centrodestra. Conferenza programmatica del Pd a Udine: welfare, casa, lavoro e giovani per sfidare il centrodestraLa giornata a Udine si inserisce nel percorso del Pd per costruire il nuovo programma politico in vista delle prossime elezioni. Al centro dei tavoli, che hanno coinvolto circa 200 partecipanti, temi ... udinetoday.it L'assemblea programmatica Pd a Udine guarda ai prossimi appuntamenti elettoraliLa segretaria Caterina Conti: Costruire un programma, ma soprattutto un’alternativa, dal basso, attraverso confronto e partecipazione ... rainews.it