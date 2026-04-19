Progettava una strage a scuola a Pescara 17enne lascia il carcere e torna in classe ma senza i social

Un ragazzo di 17 anni coinvolto in un episodio legato a una possibile minaccia di violenza in un liceo di Pescara è stato rimesso in libertà e trasferito in una comunità. La sua posizione giudiziaria è stata rivista dopo l’arresto e le successive procedure. Il giovane, che aveva manifestato intenzioni di compiere un atto violento, ora non utilizza più i social media.

Il 17enne arrestato per aver pianificato una strage in un liceo di Pescara ha lasciato il carcere: andrà in comunità. Potrà tornare a scuola ma senza usare i social. È ancora indagato per terrorismo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Studente 17enne progettava strage a scuola: "Può tornare in classe ma non usare i social"Ha lasciato il carcere minorile di Firenze ed è entrato in comunità lo studente 17enne che progettava una strage in un liceo artistico di Pescara ed... Leggi anche: Progettava una strage a scuola, arrestato 17enne di Pescara Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Esce dal carcere minorile per andare in una comunità il 17enne che progettava una strage nel liceo artistico di Pescara; Accusato di pianificare una strage. Il 17enne in una comunità educativa; TG5: Arrestato l'autista dell'ambulanza, una catena di delitti? Video; Le parole dell’insegnante. Non lasciarsi vincere dal buio, ma affrontarlo. Progettava una strage a scuola a Pescara, 17enne lascia il carcere e torna in classe, ma senza i socialIl 17enne arrestato per aver pianificato una strage in un liceo di Pescara ha lasciato il carcere: andrà in comunità. Potrà tornare a scuola ma senza usare i social. È ancora indagato per terrorismo. fanpage.it Arrestato per terrorismo e scarcerato a Perugia, 17enne che progettava strage a scuola può tornare in aulaIl 17enne arrestato a Perugia con l'accusa di terrorismo è stato rilasciato, sarà trasferito in comunità e potrà tornare a frequentare la scuola ... virgilio.it Studente 17enne progettava strage a scuola: "Può tornare in classe ma non usare i social" Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della difesa del giovane pescarese che è stato scarcerato, dopo l'arresto scattato a Perugia a fine marzo, e trasferito in com facebook Studente progettava strage a scuola, scarcerato ma senza social #perugia x.com