Profumi fiori e associazioni al posto di giornali L' Arezzo delle edicole recuperate | la mappa

In alcune zone cittadine, gli ex chioschi di giornali stanno vivendo un processo di trasformazione, passando da punti di vendita di riviste a spazi dedicati a profumi, fiori e associazioni culturali. Questa riconversione coinvolge diverse strutture che, dopo anni di attività come edicole, vengono riqualificate per offrire nuovi servizi e funzioni alla comunità. La mappa delle aree interessate mostra un intervento volto a ridare vita e utilità a questi spazi pubblici.

Riconversione. La parola d'ordine, quando si parla di chioschi dove un tempo venivano vendute riviste e giornali, è proprio questa. Ed è su questa scia che le ex edicole di Arezzo hanno cambiato stile e veste. Un elenco di piccoli ma caratteristici presidi che, uno dopo l'altro, sono stati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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