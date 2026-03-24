Regolamento edicole mercoledì in Consiglio Almeno 4 metri per i giornali

Il regolamento sulle edicole sarà discusso in Consiglio mercoledì. La proposta prevede un'ampiezza minima di quattro metri per le strutture dedicate alla vendita di giornali. La misura mira a aggiornare le norme esistenti e a offrire alle edicole uno strumento per migliorare la loro presenza sul mercato. La discussione si inserisce in un quadro di interventi per valorizzare il settore.

«Con questo provvedimento modernizziamo un settore vitale per l'informazione e diamo uno strumento concreto alle nostre edicole per restare competitive». La giunta comunale ha approvato la proposta di deliberazione del nuovo "Regolamento dei punti vendita di quotidiani e periodici" che, ieri, è passato in commissione e approderà in Consiglio comunale per l'approvazione il prossimo 26 marzo, come ha spiegato l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga. «È stata fondamentale la collaborazione con il sindacato dei giornalai (Sinagi) - ha spiegato - abbiamo lavorato a stretto contatto con un'associazione che ama profondamente il proprio lavoro e la città». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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