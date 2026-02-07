Arezzo si avvia a mettere a disposizione di associazioni locali alcune strutture di proprietà comunale. Da anni, l’amministrazione utilizza bandi pubblici per affidare questi spazi a realtà che promuovono attività sociali, culturali e solidali. La decisione punta a rafforzare il coinvolgimento della comunità e a favorire l’inclusione di tutti i cittadini.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Una parte del patrimonio di Arezzo Cas a è, da anni, posta tramite bandi pubblici al servizio di iniziative di carattere sociale, culturale e solidale capaci di favorire partecipazione e inclusione. A ricordarlo è il presidente Lorenzo Roggi in risposta a una presa di posizione del Partito Comunista dei Lavoratori che ha criticato l’assegnazione all’associazione Lacerba di un fondo di edilizia residenziale nel villaggio Gattolino, evidenziando come la scelta rientri in un percorso di riqualificazione e valorizzazione di beni pubblici nel pieno rispetto delle procedure e senza alcuna connotazione politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una parte del patrimonio di Arezzo Casa al servizio delle associazioni cittadine

