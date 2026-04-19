Negli ultimi tempi si sono diffuse fragranze caratterizzate da note particolari e spesso sgradevoli. Queste nuove profumazioni si distinguono per le loro composizioni insolite, che includono aromi non convenzionali e a volte disturbanti. La tendenza si allontana dai profumi tradizionali, puntando su fragranze che suscitano reazioni forti e non necessariamente positive. Questi cocktail olfattivi sembrano voler sfidare le aspettative del pubblico, senza preoccuparsi di piacere o di essere accettati.

C’è una nuova frontiera olfattiva che non chiede il permesso, non cerca il consenso e soprattutto non vuole piacere a tutti. Sono i profumi disturbanti, creazioni che rompono le regole del bello tradizionale per raccontare identità più complesse, irriverenti e fuori dagli schemi. Non sono semplicemente fragranze: sono dichiarazioni di intenti, scelte radicali che parlano a chi non teme di essere notato o persino frainteso. Nel panorama sempre più saturo della profumeria masstige e mainstream, dove spuntano sempre nuovi trend dai profumi arabi alle fragranze coreane, questi profumi strani si impongono come alternativa disruptive, capace di trasformare la pelle in un manifesto.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Profumi disturbanti: fragranze con note bizzarre e a volte nauseabonde

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