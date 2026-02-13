Il profumo del caffè, noto per la sua nota calda e avvolgente, torna protagonista nelle nuove fragranze presentate questa settimana, pensate sia per lui che per lei. La scelta deriva dalla crescente richiesta di profumi che richiamano l’aroma del caffè, capace di risvegliare i sensi e migliorare l’umore, grazie alla sua capacità di aumentare i livelli di dopamina. Tra le dieci nuove proposte, spiccano fragranze che combinano il caffè con note di vaniglia e spezie, creando un mix irresistibile e distintivo rispetto ai classici profumi.

I profumi al caffè sono la scelta gourmand che infonde sicurezza e buonumore In profumeria, l'uso di questa nota non è una novità, ma è solo di recente che se ne è riscoperta la piacevolezza di avvertirne i sentori sulla pelle. Il merito va al ritorno in chiave contemporanea delle fragranze gourmand, quelle che richiamano odori golosi ispirati al mondo della pasticceria e che, proprio per questo, spesso contengono nella loro piramide olfattiva vaniglia, caramello, cioccolato, miele, nocciola, marshmallow, latte, panna montata e, appunto, caffè. Sono dolci e avvolgenti, quasi “da mangiare”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Profumi al caffè, 10 fragranze per lui e per lei

