Prof taglia i capelli a due alunne indaga il Provveditorato Il papà di una delle studentesse | Ho il terrore che possa capitare ad altri

Una scuola media di Mestre, nel quartiere Bissuola, rimane chiusa in seguito a un episodio avvenuto nei giorni scorsi. Un professore ha tagliato i capelli a due studentesse in un momento non scolastico, portando alla sospensione delle attività e all'avvio di un’indagine da parte del Provveditorato. Il padre di una delle ragazze ha espresso preoccupazione, temendo che simili comportamenti possano ripetersi con altri studenti.

MESTRE (VENEZIA) - Scuola chiusa, ma indagine aperta. Apertissima. Ieri, sabato, alla media “Bellini” di Mestre, nel quartiere Bissuola, non era giorno di lezioni, facendo tirare il fiato almeno per il weekend ai ragazzi di terza della classe nella quale la supplente di italiano, mercoledì mattina, ha tagliato i capelli a due alunne come “risposta” alla semplice domanda sulla lunghezza di un riassunto richiesto dalla docente. L’episodio riportato ieri dal Gazzettino ha però fatto il giro della penisola ed è al vaglio sia della preside dell’Istituto comprensivo statale “Lazzaro Spallanzani”, Antonina Randazzo, che dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, passando pure per l’Ufficio procedimenti disciplinari che fa capo all’Ufficio scolastico provinciale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Prof taglia i capelli a due alunne, indaga il Provveditorato. Il papà di una delle studentesse: «Ho il terrore che possa capitare ad altri» Notizie correlate Leggi anche: Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: «Volevo solo farmi capire» Mestre, prof taglia i capelli a due alunne, “volevo fare un esempio”A Mestre un'insegnante avrebbe tagliato ciocche di capelli a due studentesse per mostrare la lunghezza del riassunto che aveva assegnato agli alunni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Prof taglia ciocche di capelli a 2 alunne, choc a Venezia: genitori in rivolta; Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire; Per spiegare 'riassunto' docente taglia capelli di 2 alunne in classe; Prof, quanto deve essere lungo il riassunto?. E la supplente taglia una ciocca di capelli a 2 alunne davanti a tutti. Prof taglia i capelli a due alunne, indaga il Provveditorato. Il papà di una delle studentesse: «Ho il terrore che possa capitare ad altri»MESTRE (VENEZIA) - Scuola chiusa, ma indagine aperta. Apertissima. Ieri, sabato, alla media Bellini di Mestre, nel quartiere Bissuola, non era giorno di lezioni, facendo tirare ... ilgazzettino.it Venezia, prof taglia i capelli a due alunne durante la lezione: è polemicaDopo le proteste dei genitori, la scuola media di Mestre (Venezia) ha avviato un'indagine interna per prendere eventuali provvedimenti. tgcom24.mediaset.it Due studentesse di una scuola media di Mestre (Venezia) si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula, dopo aver chiesto spiegazioni su come svolgere un riassunto. L'episodio, riferito da Il Gazzettino, è avvenuto in u facebook Prof taglia ciocche di capelli a 2 alunne, choc a Venezia: genitori in rivolta x.com