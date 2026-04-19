Prodotto nella distilleria di Bulgarnò il liquore ispirato al caffettone romagnolo sbanca Francoforte

Una piccola distilleria situata a Bulgarnò produce diversi distillati, tra cui gin e assenzio. Recentemente, ha lanciato un nuovo liquore al caffè chiamato 'Lo scorretto', ispirato al caffettone romagnolo. Questo prodotto ha riscosso successo a Francoforte, dove l’azienda Breaking Booze ha ottenuto un riconoscimento. La produzione della distilleria si concentra su queste bevande, senza ulteriori dettagli sulle quantità o sui numeri di vendita.

Nella piccola distilleria di Bulgarnò non si producono solo gin e il ‘famigerato’ assenzio con il quale tanti si sono storditi in gioventù, ma anche 'Lo scorretto', ed è proprio questo liquore al caffè ispirato al caffettone romagnolo, che ha permesso a Breaking Booze di portare a casa un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Oro a Francoforte: il liquore di Bulgarnò conquista il mondoIl prestigio della tradizione romagnola raggiunge i palcoscenici internazionali grazie a un liquore nato nella piccola distilleria di Bulgarnò. Al supermercato ruba sette bottiglie di liquore e oltrepassa le casse senza pagareArrestato in flagranza di reato, ritenuto responsabile di un furto commesso all'interno di un supermercato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prodotto nella distilleria di Bulgarnò, il liquore ispirato al caffettone romagnolo sbanca Francoforte; La distilleria Andrea Da Ponte superstar a Vinitaly; Castagner, la distilleria compie 30 anni: Obiettivo export; Le Marche in vetrina a Francoforte: riconoscimenti per le birre e il Gin di Tenute Collesi. Prodotto nella distilleria di Bulgarnò, il liquore ispirato al caffettone romagnolo sbanca FrancoforteLo Scorretto - spiega Mondardini - è nato nella nostra distilleria come omaggio al tradizionale caffettone romagnolo , la cui ricetta è per tradizione segreta ... cesenatoday.it Castagner, la distilleria compie 30 anni: «Obiettivo export»VAZZOLA (TREVISO) - Folgorato durante un viaggio in Francia, nella regione del Cognac: «Ho visto questo distillato prodotto con tecnica, innovazione, visione del valore ... ilgazzettino.it Salve a tutti, ho pulito i mattoni del camino con un prodotto a base di aceto e mi sono uscite queste macchie bianche. Mi potete aiutare Come posso rimediare Grazie a chi mi aiuterà facebook "Umano non umano", capolavoro del cinema italiano di Mario Schifano, prodotto da Mick Jagger e Keith Richards, ha tra i protagonisti Carmelo Bene, Sandro Penna, Adriano Aprà, Alberto Moravia. Nella notte di sabato #18aprile a #FuoriOrario e su @RaiPlay x.com