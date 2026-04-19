Un liquore prodotto in una piccola distilleria di Bulgarnò si sta facendo conoscere a livello internazionale. La sua presenza a Francoforte ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, portando il nome della tradizione romagnola sui palcoscenici globali. La bevanda, realizzata secondo metodi tradizionali, si sta diffondendo oltre i confini locali, contribuendo a far conoscere la produzione artigianale della zona.

Il prestigio della tradizione romagnola raggiunge i palcoscenici internazionali grazie a un liquore nato nella piccola distilleria di Bulgarnò. Lo Scorretto, prodotto da Breaking Booze, ha ottenuto una medaglia d’oro presso il Frankfurt International Trophy, uno dei concorsi più rilevanti al mondo per la valutazione di formaggi, birre, vini e distillati. L’identità di un gusto che attraversa i confini. Mondardini, rappresentante della realtà cesenata, ha spiegato come questo riconoscimento sia il risultato di un omaggio diretto al caffettone romagnolo. La ricetta originale, custodita segretamente da diverse generazioni locali, ha ispirato la creazione di un distillato capace di coniugare memoria storica e innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro a Francoforte: il liquore di Bulgarnò conquista il mondo

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