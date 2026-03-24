sondaggi conte in vantaggio su schlein nelle possibili primarie del centrosinistra

Secondo gli ultimi sondaggi, se si svolgessero oggi le primarie del centrosinistra, Giuseppe Conte otterrebbe un consenso superiore rispetto a Schlein. I dati indicano una preferenza più alta verso l’ex presidente del consiglio rispetto alla candidata attuale. La differenza tra i due candidati appare significativa, con Conte che si posiziona in testa nelle intenzioni di voto tra gli elettori del campo progressista.

Se si votasse oggi per le primarie del campo progressista, sarebbe Giuseppe Conte a partire in vantaggio. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Noto per Porta a Porta, secondo cui il leader del Movimento 5 Stelle raccoglierebbe il 43% dei consensi, contro il 37% di Elly Schlein e il 12% di Angelo Bonelli, con un ulteriore 8% di indecisi. Il dato evidenzia una forte compattezza dell’elettorato pentastellato, con il 95% dei sostenitori del M5s pronti a votare Conte, ma anche una capacità di attrazione trasversale: l’ex premier raccoglierebbe infatti il 12% degli elettori Pd e il 29% di quelli di Avs. Più circoscritto, invece, il bacino della segretaria dem, che può contare sul 70% del proprio elettorato, ma intercetta solo il 3% dei voti M5s e il 9% di quelli rossoverdi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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