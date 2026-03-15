Probabili formazioni di Lazio-Milan | Allegri punta su Jashari ed Estupinan

Per la partita tra Lazio e Milan, l’allenatore del Milan ha scelto di far partire Jashari al posto di Rabiot. La formazione probabile vede anche Estupinan titolare, mentre il tecnico della Lazio non ha ancora annunciato le scelte definitive. La sfida si avvicina e le scelte di formazione sono state ufficializzate.

Probabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri ha sciolto tutti i suoi dubbi e punta su Jashari al posto di Rabiot. Probabili formazioni di Lazio-Milan: per Sarri qualche problema. I biancocelesti in emergenza puntano su Maldini. Allegri lancia Jashari al posto di Rabiot e si affida di nuovo a Estupinan. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Probabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri punta su Jashari ed Estupinan Articoli correlati Leggi anche: Lazio-Milan, probabili formazioni: Allegri rilancia Jashari Cremonese-Milan, probabili formazioni: Allegri punta ancora su Leao e PulisicCremonese-Milan, probabili formazioni: Allegri mette in campo la squadra migliore possibile. Aggiornamenti e notizie su Probabili formazioni di Lazio Milan... Temi più discussi: Lazio-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Lazio-Milan: probabili formazioni e statistiche; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Probabili formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isasken e Maldini. Lazio-Milan 15 marzo 2026, le probabili formazioni della garaLe probabili formazioni della gara Lazio-Milan, in programma domenica 15 marzo 2026 presso lo stadio Olimpico di Roma. Rossoneri che tentano di recuperare punti all'Inter, attuale capolista. news.fidelityhouse.eu Lazio-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale?f ?0?Y??t??? tuttosport.com VERSO LAZIO-MILAN: SPAZIO A JASHARI AL POSTO DI RABIOT Stasera contro la Lazio, il Milan dovrà fare a meno dello squalificato Adrien Rabiot: al suo posto ci sarà dal primo minuto Ardon Jashari che ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci. x.com VERSO LAZIO-MILAN: SPAZIO A JASHARI AL POSTO DI RABIOT Stasera contro la Lazio, il Milan dovrà fare a meno dello squalificato Adrien Rabiot: al suo posto ci sarà dal primo minuto Ardon Jashari che ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci. facebook