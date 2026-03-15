Probabili formazioni di Lazio-Milan | Allegri punta su Jashari ed Estupinan

Da pianetamilan.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita tra Lazio e Milan, l’allenatore del Milan ha scelto di far partire Jashari al posto di Rabiot. La formazione probabile vede anche Estupinan titolare, mentre il tecnico della Lazio non ha ancora annunciato le scelte definitive. La sfida si avvicina e le scelte di formazione sono state ufficializzate.

Probabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri ha sciolto tutti i suoi dubbi e punta su Jashari al posto di Rabiot. Probabili formazioni di Lazio-Milan: per Sarri qualche problema. I biancocelesti in emergenza puntano su Maldini. Allegri lancia Jashari al posto di Rabiot e si affida di nuovo a Estupinan. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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