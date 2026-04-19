Probabili formazioni Juve Bologna | due titolari non al top Valutazione finale in rifinitura

Da juventusnews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella rifinitura prima della partita, il tecnico della Juventus ha valutato le condizioni di due titolari che non sono al massimo della forma. La formazione ufficiale sarà decisa in base a questa analisi finale. La sfida tra Juventus e Bologna si avvicina, e le scelte in campo dipenderanno anche da queste valutazioni sulle condizioni dei giocatori.

di Mauro Munno Probabili formazioni Juve Bologna: due titolari non al top della condizione. Valutazione finale in rifinitura sulle loro condizioni. La rincorsa della Juventus verso la prossima Champions League  passa per l’ Allianz Stadium, dove questa sera Luciano Spalletti è pronto a schierare una squadra a trazione anteriore per piegare il  Bologna. L’obiettivo è chiaro: centrare una vittoria che permetterebbe di scavare un solco di cinque punti sulle inseguitrici, mettendo in ghiaccio la qualificazione europea. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il piano tattico del tecnico toscano ruota attorno alla qualità e alla velocità dei suoi esterni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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