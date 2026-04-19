Probabili formazioni Juve Bologna | due titolari non al top Valutazione finale in rifinitura

Nella rifinitura prima della partita, il tecnico della Juventus ha valutato le condizioni di due titolari che non sono al massimo della forma. La formazione ufficiale sarà decisa in base a questa analisi finale. La sfida tra Juventus e Bologna si avvicina, e le scelte in campo dipenderanno anche da queste valutazioni sulle condizioni dei giocatori.

di Mauro Munno Probabili formazioni Juve Bologna: due titolari non al top della condizione. Valutazione finale in rifinitura sulle loro condizioni. La rincorsa della Juventus verso la prossima Champions League passa per l’ Allianz Stadium, dove questa sera Luciano Spalletti è pronto a schierare una squadra a trazione anteriore per piegare il Bologna. L’obiettivo è chiaro: centrare una vittoria che permetterebbe di scavare un solco di cinque punti sulle inseguitrici, mettendo in ghiaccio la qualificazione europea. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il piano tattico del tecnico toscano ruota attorno alla qualità e alla velocità dei suoi esterni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Bologna: due titolari non al top. Valutazione finale in rifinitura Notizie correlate Probabili formazioni Juve Bologna: un grande ballottaggio per Spallettidi Mauro MunnoProbabili formazioni Juve Bologna: un grande ballottaggio per Spalletti in vista della delicata partita dell’Allianz Stadium In vista... Leggi anche: Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juventus-Bologna, le probabili formazioni della partita di serie A; Probabili formazioni Juventus-Bologna, le ultime su Yildiz e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi; Juventus-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Probabili formazioni Juventus-Bologna: cosa filtra su Yildiz, riecco McKennie e novità OrsoliniProbabili formazioni Juventus Bologna - Le possibili scelte di Spalletti e Italiano per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Probabili formazioni Juventus Bologna | Quote: Boga centravanti? (Serie A, oggi 19 aprile 2026)Probabili formazioni Juventus Bologna, oggi domenica 19 aprile 2026: quote, moduli e titolari per la partita della 33^ giornata di campionato. ilsussidiario.net Due titolari non al top Le probabili di Juve Bologna facebook In occasione di Juve-Bologna ci sarà un osservato speciale sugli spalti La Juventus, come riportato su La Gazzetta dello Sport, è a caccia di un difensore centrale mancino… e il nome caldo torna ad essere quello di Jhon Lucumí x.com