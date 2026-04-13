Malore durante la partita allenatore muore davanti ai baby calciatori

Durante una partita della categoria Allievi al campo sportivo di San Claudio, un allenatore ha accusato un malore e si è accasciato mentre era seduto in panchina. Nonostante l’intervento immediato dei presenti, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e non è stato possibile salvarlo. L’evento ha coinvolto i giovani calciatori e il pubblico presente, che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. La partita è stata interrotta poco dopo.

San Claudio, Corridonia (Macerata), 13 aprile 2026 – Tragedia al campo sportivo di San Claudio, nel comune di Corridonia, dove l’allenatore della squadra locale è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo mentre era in panchina per una partita della categoria Allievi. La vittima aveva 59 anni e viveva a Morrovalle. Tutto è successo attorno alle 19.30, mentre era in corso la partita tra San Claudio e Trodica, gara in programma inizialmente per ieri e posticipata a oggi. Durante la gara, quando l’arbitro aveva appena fischiato la fine del primo tempo, l’allenatore del San Claudio ha accusato un malore. Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivato il personale del 118, che ha provato disperatamente a rianimare il 59enne per una quarantina di minuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore durante la partita, allenatore muore davanti ai baby calciatori Emanuele Giacché, l’allenatore muore dopo la partita per un malore improvviso: calciatori e amici sconvoltiUna notizia che ha sconvolto il mondo del calcio dilettanti arriva dal Lazio, dove la comunità sportiva piange la perdita di un protagonista storico. Dramma sul campo da calcio, baby calciatrice 15enne si accascia durante la partita e muoreIl dramma durante una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile in Inghilterra. Argomenti più discussi: Malore durante la partita Mantova-Entella: spettatore salvato dai sanitari del 118; Abruzzo, dramma in campo: 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennis; Malore mentre gioca a tennis a San Giovanni Teatino, 15enne morto per arresto cardiaco in ospedale a Pescara; Si accascia mentre gioca a tennis, 15enne muore per arresto cardiaco. Dramma al Vinitaly, morto un imprenditore durante il pranzo: fatale un malore - facebook.com facebook Masainas in lutto, muore il vicesindaco Pinna: malore fatale durante una battuta di caccia a Villamassargia #lutto x.com