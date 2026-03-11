La squadra che gioca in notturna per il Ramadan dei baby calciatori

A Casalecchio di Bologna, quattro giovani calciatori musulmani hanno disputato una partita notturna durante il Ramadan. Dopo circa un’ora, hanno avuto il tempo di superare l’orario del tramonto per poter mangiare e poi sono tornati in campo con i loro compagni. La partita si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose dei giocatori.

Casalecchio (Bologna), 11 marzo 2026 – Poco più di un'ora. Una finestra di tempo sottile, eppure sufficiente perché quattro giovani atleti musulmani possano superare l'orario del tramonto per potersi alimentare e scendere in campo insieme al proprio gruppo. Così il Real Casalecchio, squadra di calcio dilettantistica alle porte di Bologna, ha chiesto e ottenuto dalla Figc la possibilità di posticipare le gare della squadra juniores per il Ramadan: un piccolo ma grande gesto, che ricorda come anche sul campo da gioco si possano compiere passi importanti per non lasciare indietro nessuno. Le cinque gare in programma, dallo scorso sabato fino al 19 marzo, si giocheranno infatti non più alle 17.