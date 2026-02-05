A febbraio, l’Emilia-Romagna si anima con dieci eventi che uniscono divertimento e buona cucina. Le feste di Carnevale si mescolano alle sagre dedicate ai piatti tradizionali, attirando residenti e turisti. Le strade si riempiono di sfilate, musica e colori, mentre le piazze si riempiono di stand con specialità locali. Un’occasione per scoprire i sapori autentici e vivere l’atmosfera festosa di questa regione.

Bologna, 5 febbraio 2026 - Il mese di febbraio offre un mix perfetto tra goliardia e piaceri gastronomici. Se da una parte il calendario è segnato dall'allegria del Carnevale, con sfilate e spettacoli da Ferrara a Rimini, dall'altra trionfano i sapori forti della tradizione contadina. È il momento ideale per riscoprire piatti che scaldano, come il cotechino, la pasta ripiena e la polenta, celebrati in numerose sagre da Modena a Bologna. Tra fiere del vino, sfide tra sfogline e feste del cioccolato, ecco gli appuntamenti da non perdere nella nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le 10 sagre da non perdere a febbraio in Emilia-Romagna, tra feste di Carnevale e buon cibo

