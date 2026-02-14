Fumo all’Ikea principio di incendio nel centro commerciale di Sesto Fiorentino Paura nell’area ristorante

Un principio di incendio ha causato il fumo nell’Ikea di Sesto Fiorentino, portando all’evacuazione dell’intero centro commerciale. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio, in viale Redi, dove si trova il grande negozio di arredamenti svedese. Le fiamme si sono sviluppate nell’area ristorante, creando momenti di paura tra i clienti e il personale.

Sesto Fiorentino, 14 febbraio 2026 – Fiamme all'Ikea e centro commerciale evacuato. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio, in viale Redi a Sesto Fiorentino, dove ha sede uno dei numerosi punti vendita del colosso svedese degli arredamenti. Cosa è successo. L'allarme è scattato intorno alle 13,50, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Vigili del Fuoco di Firenze, con personale del distaccamento Firenze Ovest e di Calenzano, insieme a squadre provenienti dal comando di Prato. In totale sono state inviate tre squadre operative e due autobotti per la verifica di un incendio segnalato al primo piano della struttura, nell'area dedicata alla ristorazione.