Incendio Api | fiamme domate in un’ora zero feriti

Un incendio si è sviluppato in un capannone dismesso della raffineria Api nell’area periferica del sito industriale. Le fiamme sono state domate in meno di un’ora senza che si registrassero feriti. Le squadre di emergenza sono intervenute tempestivamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessun danno grave o conseguenze per le persone coinvolte.

Un principio d’incendio è stato domato in meno di un’ora all’interno di un capannone dismesso della raffineria Api, situato nell’area periferica del sito industriale. L’evento si è verificato dopo le 9:00 durante operazioni di demolizione di attrezzature fuori servizio. Nessuna persona ha riportato lesioni e le fiamme sono state contenute dalle squadre interne prima dell’arrivo dei vigili del fuoco di Ancona, chiamati per precauzione. La situazione è stata dichiarata sotto controllo costante, con l’allarme estinto ufficialmente alle 10:08. La catena di comando e la risposta istituzionale. L’attivazione del livello 2 di preallarme del Piano di emergenza esterna (Pee) ha scatenato una sequenza precisa di azioni coordinate tra gli enti competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio Api: fiamme domate in un’ora, zero feriti Articoli correlati Incendio in un capannone adiacente alla raffineria. Fiamme domate in un’oraÈ stato subito domato il principio di incendio che si è sviluppato ieri mattina all’interno di un capannone dismesso della raffineria Api, situato in... Incendio in un'abitazione a Ruvo: fiamme domate dai vigili del fuoco, un uomo ustionatoUn incendio è divampato nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, in un'abitazione a Ruvo di Puglia. Approfondimenti e contenuti su Incendio Api fiamme domate in un'ora... Temi più discussi: Incendio in un capannone adiacente alla raffineria. Fiamme domate in un’ora; Principio di incendio in un capannone nell'area della raffineria di Falconara, subito domato; Incendio alla raffineria Api: fiamme in un capannone in demolizione; Incendio in un capannone adiacente alla raffineria Fiamme domate in un’ora. Incendio in un capannone adiacente alla raffineria. Fiamme domate in un’oraIntervenute la squadra interna dei vigili del fuoco e una da Ancona. Scattato il livello 2 di preallarme del piano di emergenza esterna . msn.com Fiamme e fumo da un capannone: l’Api attiva il piano d’emergenzaFALCONARA Una scintilla durante il taglio del metallo, poi il fumo che si alza da un capannone dismesso della raffineria. L’allarme scatta nella mattinata ieri all’interno ... corriereadriatico.it Api, incendio subito domato: sopralluogo dell’Amministrazione | Cronache Ancona x.com #Falconara - Incendio alla raffineria Api - facebook.com facebook