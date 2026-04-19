Prima vittoria stagionale per l' Under 13 | a Raffadali rinasce la pallacanestro dopo oltre 30 anni

L'Under 13 dell'Eagles Basket ha ottenuto la prima vittoria stagionale nel campionato regionale Fip, battendo il Team 79 Piazza Armerina a Raffadali. La partita si è conclusa con una vittoria che segna il ritorno della pallacanestro nella zona dopo più di trent'anni. La squadra ha prevalso grazie a una difesa compatta, mantenendo il controllo del gioco dall'inizio alla fine.

Prima vittoria stagionale per l'Eagles Basket under 13 nel campionato regionale Fip. I ragazzi hanno battuto il Team 79 Piazza Armerina al termine di una gara dominata dall'intensità difensiva.Un successo che ha un valore speciale: a Raffadali la pallacanestro mancava da oltre 30 anni. Oggi torna.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Dopo oltre 50 anni rinasce l’Isolotto: sabato 21 marzo l’inaugurazione del grande parco naturale LAZIO-VERONA 4-0 | IN EVIDENZA | La Lazio conquista la prima vittoria stagionale | Serie A 2025/26I biancocelesti si sono ripresi dalla sconfitta contro il Como con una prestazione stellare in casa, umiliando il Verona in . Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: UC Petrignano, trionfo a Semonte: arriva la prima vittoria stagionale (foto); Aldegheri, debutto da sogno in Major League: vittoria allo Yankee Stadium con i suoi Angels; Baseball: Aldegheri vince prima gara con Los Angeles Angels a Yankee Stadium; IN VOLATA: Herrera batte Neila in una Gara 1 del WorldWCR con bandiera rossa ad Assen. Baseball: Aldegheri vince prima gara con Los Angeles Angels a Yankee StadiumPrima partita dell'anno in Major League e prima vittoria stagionale, per di piu in una cornice unica come quello dello Yankee Stadium. È stato un ... sportmediaset.mediaset.it Marquez trionfa nella Sprint in Brasile: prima vittoria stagionale per il catalanoMarc Marquez ha firmato una vittoria di prestigio nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2026, la seconda tappa del Mondiale MotoGP, dimostrando una rimonta decisa sulla nuova e impegnativa pista di ... it.blastingnews.com AMBROSO E ZARDO CONQUISTANO LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE Ronconi-Gulinelli dominano il 3° Raggruppamento, Panini terzo assoluto e vincitore tra le Classiche MUGELLO- Giovanni Ambroso e Danny Zardo firmano il primo sigillo stagionale facebook Matteo Berrettini non ha lasciato nemmeno un game nella sua prima vittoria in carriera contro il russo Daniil Medvedev (numero 10 del ranking), sconfitto con un doppio 6-0 sulla terra rossa di Montecarlo. Il romano accede così agli ottavi. #ANSA ansa.it/sito/no x.com