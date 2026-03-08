Dopo oltre 50 anni rinasce l’Isolotto | sabato 21 marzo l’inaugurazione del grande parco naturale

Dopo più di cinquant’anni, l’Isolotto riapre al pubblico con l’inaugurazione del nuovo parco naturale prevista per sabato 21 marzo. Il progetto ha portato alla creazione di un ampio spazio verde nel quartiere di Ponte San Pietro, che torna ad essere accessibile alla cittadinanza. L’evento segna la conclusione di un intervento che ha coinvolto lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del sito.

Ponte San Pietro. Un grande spazio naturale restituito alla comunità dopo anni di attesa. Decenni grado, spaccio e abbandono, si spera, saranno un lontano ricordo a partire da sabato 21 marzo quando alle 10 verrà inaugurato il nuovo Parco agricolo, naturalistico e ricreativo dell’ Isolotto a Ponte San Pietro, un’area fluviale di circa 150.000 metri quadrati completamente riqualificata e trasformata in un importante punto di riferimento ambientale, sportivo e sociale per il territorio. Il ritrovo è fissato presso la nuova piazzetta belvedere pavimentata, situata tra Via Isolotto e Via Mozart. Dopo gli interventi istituzionali di presentazione, si svolgerà il tradizionale taglio del nastro che sancirà l’apertura ufficiale del parco, seguito da un momento conviviale con rinfresco aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

