LAZIO-VERONA 4-0 | IN EVIDENZA | La Lazio conquista la prima vittoria stagionale | Serie A 2025 26

La Lazio ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale battendo il Verona con il punteggio di 4-0 nella partita di Serie A 202526. La squadra biancoceleste ha ripreso fiducia dopo la sconfitta contro il Como, offrendo una prestazione convincente in casa e dominando i rivali per tutta la durata dell'incontro. La vittoria è stata netta e senza appello.

I biancocelesti si sono ripresi dalla sconfitta contro il Como con una prestazione stellare in casa, umiliando il Verona in. Guarda questo video su Youtube L'articolo LAZIO-VERONA 4-0 IN EVIDENZA La Lazio conquista la prima vittoria stagionale Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati SASSUOLO-LAZIO 1-0 | IN EVIDENZA | Fadera tap-in stordisce la Lazio | Serie A 2025/26I Biancocelesti subiscono la seconda sconfitta in tre partite, mentre il Sassuolo ottiene la prima vittoria nella competizione grazie a. CAGLIARI-PARMA 2-0 | IN EVIDENZA | Il Cagliari ottiene la prima vittoria della stagione | Serie A 2025/26I gol in entrambi i tempi di Mina e Felici regalano la prima vittoria della stagione di Pisacane nella panchina dei sardi Serie A 202526. LAZIO-TORINO 3-3 | HIGHLIGHTS | Last Minute Penalty Saves Lazio | SERIE A 2025/26 Aggiornamenti e contenuti dedicati a LAZIO VERONA 4 0 IN EVIDENZA La Lazio... Discussioni sull' argomento Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone; Serie A Enilive | Lazio-Milan, i numeri in casa contro i rossoneri; Bologna - Hellas Verona in Diretta Streaming | DAZN IT; Lazio, Zaccagni: Ringrazio chi sarà all'Olimpico col Milan, il gol mi manca tanto. Lazio-Verona 4-0: video, gol e highlightsLa squadra di Sarri rialza la testa dopo la sconfitta di Como all’esordio in campionato, vince e convince nel match contro il Verona demolito per 4-0. La Lazio parte fortissimo e dopo un paio di ... sport.sky.it Futsal A2/M Élite, New Taranto vince sul campo della Lazio e si rilancia Con questa vittoria la squadra rossoblu torna in corsa per i playoff - facebook.com facebook Milan atteso da una Lazio agguerrita. #Zaccagni: "Daremo tutto. E avremo un tifo caldo" x.com