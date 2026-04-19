Nel centrodestra di Riccione si intensificano le discussioni sulla scelta del candidato sindaco per le prossime elezioni. Prima Riccione ha annunciato l’intenzione di definire il nome entro la fine dell’estate, confermando la volontà di procedere con i propri profili e senza ulteriori indugi. La questione resta centrale nel dibattito politico locale, mentre altri soggetti continuano a valutare le loro proposte e strategie.

Nel centrodestra c’è chi ha fretta di individuare il candidato sindaco per le prossime elezioni. A tirare una linea ben precisa è Prima Riccione: "Alla fine dell’estate dovremo avere un nome. Chiaramente il nostro auspicio è identificare un candidato comune. Ma se così non dovesse essere noi ne abbiamo cinque e partiremo con la campagna elettorale" sottolinea Fabrizio Pullè, segretario di Prima Riccione. I cinque nomi della civica sono i seguenti: Stefano Caldari, Lea Ermeti, Laura Galli, lo stesso Pullè e Renata Tosi, in ordine alfabetico. L’ipotesi di Elena Raffaelli, coordinatrice provinciale della Lega, che si è messa a disposizione in caso di chiamata, se nel centrodestra si trovasse la quadra su di lei, viene accolta in modo freddo in Prima Riccione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima Riccione ‘schiera’ i candidati . FdI: "Avanti con i nostri profili"

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