Elezioni comunali 2026 L' ex sindaco Griffo ' schiera' altri 4 candidati per il voto

Michele Griffo ha deciso di sostenere quattro candidati per le prossime elezioni comunali di Trentola Ducenta, motivato dalla volontà di rafforzare la rappresentanza locale. La sua scelta si basa su cittadini impegnati e conosciuti nel territorio, pronti a portare avanti progetti mirati al miglioramento della comunità. La formazione di questa squadra nasce dall’esigenza di rispondere alle richieste dei residenti con azioni concrete. I candidati si preparano a presentare le proprie proposte ufficialmente nelle prossime settimane.

La candidatura a sindaco di Trentola Ducenta di Michele Griffo sta prendendo forma attorno a una squadra di cittadini profondamente radicati nella comunità, pronti a mettersi in gioco per tradurre in azione concreta le esigenze dei concittadini. Non si tratta di una coalizione costruita su logiche di appartenenza politica, ma di un gruppo di persone motivate dal senso di responsabilità civica e dal desiderio di incidere positivamente sulla vita della città. A rafforzare il progetto sono figure come Domenico Molitierno, Massimiliano Iovino, Angelo Quindici e Michele Pirozzi. Quattro storie personali diverse, accomunate dall'esperienza diretta della vita quotidiana nel territorio e dalla conoscenza dei problemi concreti che affrontano i cittadini: dalle difficoltà nell'accesso ai servizi alla necessità di spazi pubblici più vivibili, fino alla tutela della salute e al decoro urbano.

Elezioni comunali, l'ex sindaco Griffo fa sul serio: ecco le prime adesioni per la candidaturaL’ex sindaco Michele Griffo si muove con decisione in vista delle prossime elezioni comunali.

Elezioni di primavera, trattative e retroscena dei candidati a sindaco nei 9 comuni Agrigentini al votoA primavera, nove comuni dell’Agrigentino torneranno alle urne per le elezioni amministrative.

