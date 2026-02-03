Fdi ‘silenzia’ caso Vannacci Meloni | avanti su nostri temi identitari

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, evita di commentare direttamente il caso Vannacci. In una conferenza stampa a Roma, Meloni ribadisce che il partito continuerà a concentrarsi sui temi che considera fondamentali, senza lasciarsi distrarre da polemiche interne o esterne. La posizione ufficiale rimane quella di non intervenire nelle questioni che riguardano altri partiti, soprattutto quando si tratta di alleati. Meloni ha sottolineato che l’obiettivo è portare avanti le proprie battaglie senza entrare in conflitto con chi condivide il percorso politico.

Roma, 3 feb. (askanews) – Roma, 3 feb. (askanews) – La linea ufficiale, teoricamente inattaccabile, è che non ci si intromette nelle faccende degli altri partiti, figurarsi quando si tratta di un alleato. Ma dentro Fratelli d’Italia è da giorni che si ragiona sull’affaire Vannacci e sul suo addio a Salvini che, pur formalizzato oggi, era dato per scontato da tempo. L’unico a parlarne a microfoni accessi è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che nella sostanza dice esattamente che si tratta di “una vicenda che riguarderà gli organi della Lega”. Ma in un anno come quello appena iniziato, che di fatto è un’unica lunghissima volata verso le elezioni Politiche, è inevitabile che dentro il partito della premier ci si interroghi su che effetto questa separazione possa avere sull’alleato oltre che sull’intera coalizione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Fdi Vannacci

Il Roma Pride 2026 si terrà il 20 giugno, confermando l’impegno per i diritti civili e l’uguaglianza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fdi Vannacci

Argomenti discussi: Meloni, il caos Vannacci e un nuovo centrodestra; Per Attilio Fontana, la presenza di Vannacci come vicesegretario della Lega è un'anomalia; La remigrazione piace alla Lega. Silenzio da Fratelli d’Italia; Vannacci , scissione o espulsione? Salvini preoccupato dal calo dei consensi.

Fdi ‘silenzia’ caso Vannacci. Meloni: avanti su nostri temi identitariRoma, 3 feb. (askanews) – Roma, 3 feb. (askanews) – La linea ufficiale, teoricamente ... msn.com

Lega, Salvini spinge fuori Vannacci il disertore: è come FiniMilano, 3 feb. (askanews) - Roberto Vannacci rivendica di essere 'l'unica destra', Matteo Salvini lo bolla con il marchio più infame per un ... notizie.tiscali.it

A Sanremo continua la vergognosa campagna di fango contro la Campana per i bimbi non nati voluta dal vescovo Antonio Suetta. A difenderla l’eurodeputato Carlo Fidanza (FdI), che denuncia il tentativo di “intimidire e silenziare” chi protegge la vita e rilancia - facebook.com facebook

Clima, Procaccini (FdI-ECR): “Temperatura globale scende nonostante record emissioni ma silenzio da stampa internazionale” x.com