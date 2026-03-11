Il padiglione Italia, ideato dall’artista Chiara Camoni, sarà uno dei primi a essere inaugurato alla 61a Esposizione internazionale d’arte, prevista per il 9 aprile. La Russia, invece, è coinvolta in una controversia legale riguardo alla partecipazione, che sta attirando l’attenzione di molti. Entrambi i padiglioni sono stati allestiti in vista dell’apertura dell’evento, che si svolgerà nei prossimi giorni.

La presentazione del padiglione Italia per la 61a Esposizione internazionale d’arte (aprirà il 9 maggio) al Ministero della cultura ha accolto i temi del progetto immaginato in tandem dalla curatrice Cecilia Canziani con l’artista Chiara Camoni, ma si è trasformata poi in una «singolar tenzone» fra il ministro Giuli (in collegamento video) e il presidente della Fondazione Biennale Pietrangelo Buttafuoco, con un destabilizzante corollario Ue che si è aggiunto in serata, minacciando il taglio dei finanziamenti alla Biennale. Al centro del contendere c’è il ritorno della Russia. Non è piaciuta questa inaspettata rentrée al ministro italiano, che ha definito «non libera l’arte di paesi autocrati» ribadendo la contrarietà del governo nell’ospitare aggressori (su Usa e Israele niente da eccepire?). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il padiglione Italia di Chiara Camoni e la Russia del contendere

Articoli correlati

Biennale Venezia 2026, i ministri Ue: “Concedere padiglione alla Russia è un segnale inquietante”I ministri della Cultura di 20 Stati dell’Unione europea, nonché di Norvegia e Ucraina, hanno inviato una lettera alla Biennale di Venezia in merito...

Leggi anche: Comolli risponde a Marotta, Chiellini l’oggetto del contendere: “È il futuro del calcio italiano”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il padiglione Italia di Chiara Camoni e...

Temi più discussi: Con te con tutto. Ecco come sarà il Padiglione Italia di Chiara Camoni alla Biennale; Biennale di Venezia, come sarà il Padiglione Italia: Chiara Camoni porta Con te con tutto; Alla Biennale Arte 2026 il Padiglione Italia di Chiara Camoni: Con te con tutto; Con te con tutto: presentato il Padiglione Italia di Chiara Camoni e Cecilia Canziani. Ma non si arrestano le polemiche sulla Biennale.

Ecco come sarà il Padiglione Italia di Chiara Camoni e Cecilia Canziani alla Biennale d’Arte 2026 di VeneziaIl progetto che rappresenterà l’Italia alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, dal 9 maggio al 22 novembre, è una chiamata al raduno. E il Padiglione diventa un paesaggio in trasfor ... artribune.com

Con te con tutto: presentato il Padiglione Italia di Chiara Camoni e Cecilia Canziani. Ma non si arrestano le polemiche sulla BiennaleDurante la presentazione del progetto per il Padiglione Italia della prossima Biennale di Venezia, Giuli e Buttafuoco si esprimono sul Padiglione Russai e l'assenza degli italiani nella mostra central ... exibart.com

Chiara Mazzel ancora sul podio: argento nella combinata, che grinta, che tecnica, che Italia! Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Chiara Mazzel ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella combinata alpina femminile vision impair facebook