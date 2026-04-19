Domenica 19 aprile 2026 si disputa il quattordicesimo turno di ritorno del campionato di Prima Categoria, con le squadre in corsa per la leadership che si affrontano sul campo. La partita tra la prima e la seconda in classifica rappresenta un momento chiave per le ambizioni di entrambe le formazioni. La stagione sta entrando nella sua fase decisiva, con i punti in palio che potrebbero determinare le sorti della classifica.

Il campionato di Prima Categoria entra nel vivo della sua fase decisiva questa domenica 19 aprile 2026, quando il quattordicesimo turno di ritorno porterà sul campo le squadre che si contendono i traguardi più ambiziosi della stagione. Con sole tre giornate alla conclusione del girone, le sorti del titolo, i posti per i playoff e la lotta contro la retrocessione sono ancora estremamente aperte, con dinamiche che vedono protagonisti club in cerca di gloria o in necessità di salvezza. Lotta per il trono: Carrarese Giovani e Capezzano si sfidano per il comando. Il fulcro dell’attenzione domenicale è rivolto allo stadio I. Traversa, dove la Carrarese Giovani accoglie il Capezzano Pianore alle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prima Categoria: Carrarese e Capezzano si sfidano per il trono

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