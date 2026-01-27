Il Capezzano Pianore torna alla vittoria in Prima categoria dopo una serie di pareggi, interrompendo un digiuno di successi che durava dal dicembre scorso. La squadra ha ottenuto un risultato importante contro il Massarosa, segnando un passo avanti nel campionato. Questa vittoria rappresenta un segnale positivo per il team e il suo percorso stagionale.

In Prima categoria grande exploit interno del Capezzano Pianore che, dopo tre pareggi di fila, torna ad un successo che gli mancava dal 21 dicembre (quando si impose 1-0 nel derby con la Torrelaghese al Marco Polo Sports Center). e in casa addirittura dal 23 novembre (quando s’impose 3-2 sul Montecarlo). La serie positiva della squadra allenata da Riccardo Coli si allunga così ulteriormente: non perde dal 12 ottobre scorso ed ha una striscia aperta di 14 risultati utili di fila (con 26 punti fatti). In classifica è secondo con 32 punti (al pari del Porcari) ed a -2 dalla solitaria capolista Atletico Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Exploit del Capezzano. Il Massarosa va in fuga

Capezzano e Massarosa guidano la classifica, occupando le prime due posizioni in Prima categoria.

