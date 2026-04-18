La guerra in Medio Oriente fa salire il prezzo dell’acqua minerale | così il blocco di Hormuz si fa sentire anche sulle bottigliette di plastica

La tensione in Medio Oriente sta influenzando anche il mercato delle bevande, con possibili aumenti di prezzo per l'acqua minerale in Italia. Si prevede che una bottiglia da 1,5 litri possa costare fino a 6 centesimi in più rispetto al passato, a causa delle ripercussioni sul settore delle materie prime legate al blocco di Hormuz. La situazione ha effetti diretti sui prezzi al dettaglio di prodotti di largo consumo.

La crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale, al punto che una bottiglia da 1,5 litri potrebbe a breve costare fino a 56 centesimi di euro in più. Lo denuncia il Codacons, che afferma di essere entrato in possesso di alcune comunicazioni formali di aggiornamento dei prezzi da parte dei produttori di plastica per bottiglie, tappi, etichette e film utilizzati per l’acqua minerale e le bevande in generale. Secondo l’associazione di difesa dei consumatori, questi rialzi potrebbe tradursi in una stangata da 606 milioni di euro annui sui consumatori italiani. Non solo: potenzialmente, rischia di verificarsi anche una carenza nelle forniture di acqua minerali nei negozi e supermercati.🔗 Leggi su Open.online

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