Il prezzo dell’acqua minerale potrebbe aumentare a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, in particolare della plastica. La filiera di produzione e distribuzione si trova sotto pressione a causa della crisi in Medio Oriente, che ha fatto salire i prezzi delle materie prime. Il Codacons ha lanciato un allarme su un possibile rincaro nei prezzi al consumo, evidenziando la difficoltà di mantenere i costi invariati in questo momento di instabilità.

Possibili aumenti per l’acqua minerale a causa del caro materie prime: sotto accusa la filiera della plastica L’acqua minerale potrebbe presto costare di più. A lanciare l’allarme è il Codacons, che in una nota ufficiale evidenzia come la crisi in Medio Oriente possa avere ripercussioni dirette anche su uno dei beni di consumo più diffusi nelle famiglie italiane. Acqua minerale: perché si rischiano aumenti. Secondo quanto riportato dal Codacons, il nodo centrale riguarda la produzione della plastica, elemento fondamentale per l’imbottigliamento dell’acqua minerale. Le tensioni internazionali stanno infatti incidendo sui costi delle materie prime e dell’energia, con effetti a catena sull’intera filiera produttiva.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Acqua minerale, rischio rincari: l’allarme del Codacons sulla crisi in Medio Oriente

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