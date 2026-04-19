Prezzo dei carburanti benzina a 1.774 diesel a 2.126 La provincia più cara è Bolzano

Ogni giorno alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in Italia. Attualmente, la benzina costa 1,774 euro al litro e il diesel 2,126 euro. Tra le province, quella di Bolzano registra i prezzi più alti per entrambi i tipi di carburante. I dati vengono raccolti e pubblicati quotidianamente, offrendo un quadro dettagliato delle variazioni regionali.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.774 per la benzina, 2.126 per il diesel, 0.807 per il gpl, 1.596 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 19 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.120 Benzina SELF 1.773 GPL SERVITO 0.794 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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