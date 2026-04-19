Assoutenti ha segnalato un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari freschi trasportati su strada, legato all’incremento del costo del carburante. I rincari sui carburanti, in particolare sul gasolio, stanno influendo direttamente sui costi di distribuzione, causando un rialzo dei prezzi al consumo. La situazione riguarda i prodotti trasportati via terra, che dipendono dall’andamento dei prezzi del gasolio, senza che siano state fatte dichiarazioni ufficiali sui soggetti coinvolti.

Il caro-carburante ha fatto schizzare alle stelle i prezzi dei prodotti alimentari freschi che viaggiano su gomma e risentono in modo diretto dell’andamento del gasolio. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio sulla base dei dati Istat per capire quali beni siano stati più colpiti dai rincari dei listini alla pompa legati alla situazione in Medio Oriente. Frutta, verdure e carne quasi inavvicinabili. Guardando ai prodotti alimentari, le melanzane registrano nell’ultimo mese il più forte rialzo dei prezzi al dettaglio, salendo in media del +21,5% su anno. Al secondo posto si piazzano i piselli, che aumentano del +19,6%, seguiti dai frutti a bacche come mirtilli, lamponi, more e ribes, che salgono del +16,3%.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caro-carburante, Assoutenti denuncia i rincari sugli alimentari

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