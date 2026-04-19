Previsioni meteo per Avellino – 20 aprile 2026

Il 20 aprile 2026 ad Avellino il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso durante tutta la giornata. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili e non sono previste precipitazioni di alcun tipo. La giornata si presenterà quindi caratterizzata da tempo asciutto e soleggiato, con assenza di nubi significative.

Ad Avellino il 20 aprile 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 22°C, mentre la minima sarà di 12°C.Lo zero termico si attesterà a 2936 metri.I venti soffieranno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 20 febbraio 2026Ad Avellino il 20 febbraio 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge durante l’intera giornata. Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 13 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 10 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 12 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 16 aprile 2026. Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della settimana dal 20 al 26 aprile: pioggia in arrivoIl territorio campano sta vivendo, sul fronte meteorologico, una nuova fase di stabilità, associata a temperature più alte del normale. Nel mese di aprile, tuttavia, come ... ilmattino.it Meteo autostrada A16 Napoli - Canosa, casello Avellino Ovest- seleziona tratto - Napoli - Pomigliano d'Arco Pomigliano d'Arco - Baiano Baiano - Valico della Vergine Valico della Vergine - Avellino Avellino - Grottaminarda Grottaminarda - Valico di Trevico ... ilmeteo.it Inizia a cambiare il tempo in diverse regioni: le previsioni meteo di domenica 19 aprile - facebook.com facebook Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. meteo.ansa.it x.com