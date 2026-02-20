Previsioni meteo per Avellino – 20 febbraio 2026
A causa della perturbazione proveniente dal Nord Africa, ad Avellino il 20 febbraio 2026 il cielo sarà coperto o molto nuvoloso. Durante tutta la giornata si verificheranno piogge leggere che interesseranno l’intera regione. Le temperature rimarranno basse, con massime intorno ai 10 gradi. La pioggia potrebbe rallentare i trasporti e creare disagi nelle attività all’aperto. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, rendendo necessaria attenzione alle condizioni del tempo.
Ad Avellino il 20 febbraio 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge durante l'intera giornata. Gli accumuli previsti ammontano a circa 13 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, mentre la minima si attesterà a 5°C. I venti soffieranno tesi al mattino provenienti da Sudovest, e tesi nel pomeriggio provenienti da Nord-Nordest.
