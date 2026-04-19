Premio Mussini i giovani di talento sono la leva del futuro

Si è svolta presso la sede del Gruppo Concorde a Spezzano la 18ª edizione del Premio Mussini, dedicata ai giovani di talento nel settore artistico. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, tra studenti e giovani professionisti, che hanno presentato le loro opere e progetti. Durante l’evento sono stati assegnati riconoscimenti a chi si è distinto per creatività e impegno, con un focus sulla valorizzazione delle nuove generazioni.

Presso la sede del Gruppo Concorde a Spezzano, si è tenuta la 18ª edizione del Premio "Prof. Cirillo Mussini", iniziativa promossa dal Gruppo Concorde – di cui Atlas Concorde rappresenta una delle realtà di punta – per onorare la memoria del presidente, figura centrale nella storia del Gruppo, scomparso nel 2007. Il premio prevede l’assegnazione di borse di studio a neolaureati e laureandi magistrali, in particolare dei dipartimenti di Ingegneria e Geoscienze dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che hanno sviluppato tesi di ricerca all’interno delle aziende del Gruppo Concorde. Progetti spesso focalizzati su tematiche ceramiche, geologiche e di sostenibilità, con un forte legame tra formazione accademica e applicazione industriale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Premio Mussini, i giovani di talento sono la leva del futuro" Notizie correlate Premio "America giovani per il talento universitario” a Federica RotuloÈ stata insignita del premio "America giovani per il talento universitario”, promosso dalla Fondazione Italia-Usa. Premio “America Giovani” per il talento universitario all'atessana Chiara MennaL'amministrazione comunale di Atessa si congratula con la giovane concittadina premiata a Roma dalla Fondazione Italia Usa come “neolaureata di...